البيت الابيض يعلن "اكتمال" خطة صفقة القرن واستقالة مهندسها جيسون جرينبلات

اعلن البيت الأبيض الخميس، ان خطة السلام بين اسرائيل والفلسطينيين والمعروفة ب"صفقة القرن" قد اكتملت، وان مهندسها جيسون جرينبلات، وهو مبعوث الرئيس دونالد ترامب للسلام، قدم استقالته وسيغادر موقعه بعد اعلانها في موعد سيكون قريبا.

ونقل موقع قناة "الحرة" الاميركية عن البيت الأبيض قوله أن "خطة السلام اكتملت وسوف يتم الإعلان عنها قريبا".

وجاء اعلان البيت الأبيض عن اكتمال الخطة، متزامنا مع كشفه عن استقالة جرينبلات.

ونقلت وكالة انباء رويترز عن مسؤولين قولهم ان جرينبلات يعتزم مغادرة منصبه بعد إعلان خطة السلام الأمريكية للفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف المسؤولون أن جرينبلات، الذي كان يعتزم البقاء لعامين فقط في البيت الأبيض عندما بدأ العمل في أوائل 2017، يتطلع للعودة لزوجته وأبنائه الستة الذين بقوا في منزلهم في نيوجيرزي.

وكتب الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر "بعد حوالى ثلاثة أعوام له مع إدارتي، سيغادر جيسون غرينبلات منصبه للعمل في القطاع الخاص. لقد كان صديقا مخلصا وعظيما ومحاميا رائعا".

وقال جرينبلات الذي كانت صفته الرسمية "الممثل الخاص للمفاوضات الدولية" في بيان إن عمله في البيت الابيض كان "امتيازا"، واضاف في تغريدة "انا ممتن فعلا للعمل على محاولة تحسين حياة ملايين الاسرائيليين والفلسطينيين وآخرين".

والى جانب جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره، تولى جرينبلات اقتراح خطط لوضع حد للنزاع بين اسرائيل والفلسطينيين في موازاة وعد ترامب بان ينجح حيث اخفقت إدارات اميركية سابقة.

ونهاية آب/اغسطس، اعلن جرينبلات أن خطة السلام لتسوية النزاع التي بقيت طي الكتمان لنحو عامين ونصف عام وارجىء اعلانها مرارا، لن تعرض قبل الانتخابات التشريعية في اسرائيل المقررة في 17 ايلول/سبتمبر.

في المقابل، اعلن الجانب الاقتصادي منها في حزيران/يونيو ونص على خمسين مليار دولار من الاستثمارات الدولية في الاراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى عشرة اعوام. لكن المسؤولين الفلسطينيين رفضوا الخطة الاميركية على خلفية استمرار القطيعة مع ادارة ترامب التي اعترفت بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وقبل وصول ترامب الى البيت الابيض نهاية 2016، كان غرينبلات مستشاره القانوني داخل منظمة ترامب لنحو عشرين عاما.

ويعتبر جرينبلات قريبا جدا من اسرائيل، واثار غضب الدبلوماسيين الاوروبيين في الامم المتحدة في تموز/يوليو حين اعتبر أن "السلام الدائم والشامل (في الشرق الاوسط) لن يصنعه القانون الدولي او قرارات مكتوبة غير واضحة".

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية لقناة الحرة، إن المبعوث الخاص لشؤون إيران براين هوك، وأفي بركوفتز مساعد مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، سيلعبان دورا أكبر في فريق السلام في الشرق الأوسط.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية في وقت سابق أن جرينبلات سيغادر منصبه خلال الأسابيع المقبلة ليعود إلى نيوجيرزي حيث تقيم زوجته وأبناؤهما الستة.

وقال مسؤول إن الاستقالة تمت مناقشتها في نهاية عام 2018، وأن الإدارة بدأت خطوات انتقال الإشراف على عملية السلام.