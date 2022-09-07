مبعوث من الجزائر إلى المغرب

بدأت الجزائر في إرسال مبعوثين إلى الدول الأعضاء في الجامعة العربية لدعوتهم إلى القمة المزمع انعقادها يومي 1 و2 نوفمبر.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس أول المتسلمين لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حيث، أكد حضورالقمة.

ووفق التقاليد المعتمدة في مثل هذه المواعيد، ستقوم الجزائر بإرسال مبعوثين خاصين باسم رئيس البلاد إلى كل الدول الأعضاء، لتسليم الدعوات إلى الجميع.

وفي ظل الخلافات الأخيرة بين الجزائر والمغرب ودخول تونس على الخط، فإن مشاركة المملكة في هذه القمة يثير الكثير من الحبر، لكن وفق القاعدة المعمول بها سترسل الجزائر مبعوثا خاصا إلى المغرب، وهو ما يعتبر واجبا أخلاقيا وسياسيا يستلزم معاملة جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة، لأن الأمر لا يتعلق بالعلاقات الثنائية بل بعلاقات متعددة الأطراف.

وفي وقت سابق، قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن بلاده جاهزة لاستضافة القمة العربية، المقررة في الأول من نوفمبر القادم.

ويأتي ذلك بعد انتشار أنباء عن احتمال تأجيل القمة، وبعد تقارير تحدثت عن وجود بعض الدول العربية التي لا تنظر بعين الرضا إلى التحركات الجزائرية في مشروع لم الشمل العربي.