تركيا: "نبع السلام" لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن عملية “نبع السلام” الجارية ضد المسلحين شرق الفرات في سوريا، لن تتوقف لحين تحقيق أهدافها.

وقال في تغريدة على تويتر الإثنين: “الذين التزموا الصمت عندما سويت الموصل والرقة ودير الزور بالأرض وقتل آلاف المدنيين، يطلقون الدعوات لوقف العملية، وهم في حالة ذعر أمام نجاح عملية نبع السلام، ويهددون تركيا بالعقوبات”.

وأردف قالن: “لن نتوقف حتى تحقيق أهدافنا”.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من مسلحي “بي كا كا/ ي ب ك” و”داعش”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتهدف العملية العسكرية للقضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، ولإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.(الأناضول)