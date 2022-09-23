"متحرش الكرادة" في قبضة الشرطة العراقية

ذكرت وسائل إعلام عراقية الجمعة، ان قوات الأمن اعتقلت " متحرش الكرادة " الذي تبين انه شرطي وكان ظهر في مقطع فيديو يتحرش بفتاة داخل حافلة عمومية في العاصمة بغداد، وبطريقة صادمة يندى لها الجبين.

ونقل موقع "شفق نيوز" عن مصدر أمني تأكيده "اعتقال منتسب في الشرطة الاتحادية بعد ظهوره في مقطع فيديو يتحرش بفتاة داخل حافلة لنقل الركاب في العاصمة بغداد".

واضاف المصدر ان "الشرطة الاتحادية أحالت المنتسب على التحقيق، واعتبرت فعلته مخلة بالآداب العامة، وينتظر أن توجه له عقوبة بعد انتهاء التحقيق".

ويظهر المتحرش في مقطع الفيديو مرتديا زيا مندنيا وغير عابئ بالفتاة التي كانت تقوم بتصويره عبر هاتفها الخلوي فيما هو يقوم بفعل جنسي فاضح أمامها اثناء كان يجلس في كرسي منفرد داخل الحافلة.

هاي شصاير😂

تستاهل الشُهره والله كفو منها صورتك و ان شاء الله كل واحد طايح حظ ما يغض بصره و يتحرش ببنيه هذا مصيره.



#اوقفوا_متحرش_الكراده — أَبُو الْحَسَّنْ الْكِندِّي🏴 (@abuhassaniq) September 23, 2022

ولم تكتف الفتاة بتصوير المتحرش داخل الحافلة، بل تابعته بعدما ترجل منها واستقل مركبته التي كان يركنها في احد مناطق الكرادة.

وحرصت الفتاة خلال ذلك على التقاط رقم لوحة المركبة، وهي باص نقل صغير.

هاي شصاير😂

تستاهل الشُهره والله كفو منها صورتك و ان شاء الله كل واحد طايح حظ ما يغض بصره و يتحرش ببنيه هذا مصيره.



#اوقفوا_متحرش_الكراده — أَبُو الْحَسَّنْ الْكِندِّي🏴 (@abuhassaniq) September 23, 2022

متحرش الكرادة يثير غضبا واسعا

ومنذ لحظة انتشاره، أثار المقطع الذي حمل وسم #متحرش_الكرادة ، غضبا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا تويتر، حيث توحدت مطالبات المغردين بالقبض علي الرجل وانزال اقسى العقوبات في حقه بسبب فعلته المدانة وغير المألوفة.

كما بادر مغردون اخرون الى نشر مقاطع فيديو لرجال يقومون بذات الفعل داخل مركبات عامة في بغداد او على قارعة الطريق في ما بدا مؤشرا على ما يشبه الظاهرة !!

الفتاة التي قيل انها قامت بتصوير متحرش الكرادة

وفيما انتقد البعض قيام الفتاة بتصوير واقعة متحرش الكرادة ، غير ان كثيرين اشادوا بشجاعتها وعدم اكتفائها بالصمت حيال القعل المقزز الذي كان يقوم به الشرطي.

وقطعا للطريق على من قد يحاولون اتهام الفتاة بانها ربما تكون السبب في اقدامه على هذا الفعل بسبب ملابسها او اظهارها لمفاتنها، قام مغردون بنشر صورة لها مرتدية حجابا جلبابا اسود محتشما.