متحور "أركتوروس" ينتشر في 34 دولة.. وهذه أعراضه

تشهد العديد من دول العالم، خلال الفترة الماضية، ارتفاعا ملحوظا بعدد المصابين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، والذي يحمل اسم "أركتوروس"، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية انتشاره في أكثر من 34 دولة.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن "أركتوروس"، الذي سجل أول ظهور له في الهند، تم الإبلاغ عنه في أكثر من 30 دولة بمختلف أنحاء العالم.

ومثلت الإصابة بالمتحور الجديد المنبثق من "إوميكرون"، أركتوروس 45.1% من الحالات في الفترة من 6 إلى 12 مارس/آذار، بزيادة من 35.6% خلال نفس الأيام في فبراير/شباط.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق، مراقبتها لمتحور "أركتوروس"، الذي تم اكتشافه في نهاية مارس/ آذار الماضي، مشيرة إلى أن عدد البلدان التي تضررت منه إلى الآن يصل إلى 34 دولة.

من جانبه تحدث الرئيس السابق للأكاديمية الهندية لطب الأطفال، الدكتور فيبين فاشيشثا، عن أعراض "أركتوروس"، مبينا أنها تتمثل في 8 أعراض، ألا وهي:

ارتفاع درجات حرارة الجسم، بصورة أعلى مما كانت عليه في المتغيرات السابقة لكورونا

آلام في الجسم

الإرهاق

الصداع

سيلان الأنف

احتقان الأنف

السعال

التهاب الملتحمة

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، شهدت انخفاضا خلال الفترة الممتدة من 27 فبراير/شباط إلى 26 مارس/آذار، حيث وصلت الحالات الجديدة المعروفة إلى 3.6 مليون حالة، إضافة إلى أكثر من 25000 حالة وفاة ، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 27% و39% مقارنة بما سبقها من فترات.