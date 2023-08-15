متحور كورونا الجديد "ايريس" يظهر في الكويت

أعلنت الكويت الثلاثاء، رصد متحور كورونا الجديد "آيريس" في البلاد، مشيرة الى انه بات منتشرا الان في نحو 50 دولة، لكنه لا يعد اكثر خطورة من المتحورات الاخرى.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان انها تمكنت من رصد المتحور ايريس، واسمه العلمي إي جي 5، في اطار متابعتها للوضع الصحي في البلاد، ودون ان توضح عدد الحالات المكتشفة وما اذا كانت لاشخاص قادمين من الخارج.

واضاف البيان ان 50 بلدا حول العالم تمكنت من رصد المتحور الجديد وهو متحور فرعي لمتحور اوميكرون من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19.

وطمأنت الوزارة المواطنين في بيانها الى ان متحور ايريس لا يشكل خطورة اكثر من نظيراته الاخرى التي تم رصدها، لكن الملاحظ انه يمتاز بسرعة الانتشار في بعد مناطق العالم، وذلك بحسب معطيات علمية اولية.

واكدت ان مؤشرات الوضع الصحي والسريري في البلاد لا تزال مستقرة.

واذ اوضحت الوزارة في بيانها ان التحورات هي من سمات الفيروسات الاساسية، فقد اشارت الى ان ظهورها هو امر متوقع لكنه لا يبعث على القلق.

خبر صحفي| رصد متحور EG.5 والذي يعد من متحورات فيروس كورونا.



▪️ظهور مثل تلك المتحورات أمراً متوقعاً ولا يدعو للقلق.



▪️ضرورة عدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية. pic.twitter.com/2ldQmd9SBH — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) August 15, 2023

مليون اصابة حتى الان

ودعا البيان من تظهر عليهم علامات او اعراض لعدوى مرتبطة بالجهاز التنفسي الى تجنب الاختلاط بالاخرين، وكذلك حث الفئات ذات عوامل الاختطار على استكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالامراض التنفسية المعدية.

وفي اعقاب تسجيل اكثر من مليون حالة في الاسابيع الاخيرة، سارعت منظمة الصحة العالمية الى تصنيف المتحور ايريس بوصفه "سلالة ينبغي أن تكون محل اهتمام".

وبحسب احدث تقرير للمنظمة، تسبب المتحور الجديد خلال 28 يوما في أكثر من 3100 حالة وفاة.

وبدورها ايضا، اكدت منظمة الصحة العالمية ان ايريس لا ينطوي على خطورة اكثر من المتحورات الاخرى، لكنه يمتاز بسرعة الانتشار على غرار المتحور اوميكرون.

وكانت الصين اكتشفت المتحور اول مرة في شباط/فبراير، ولم يلبث ان تم الابلاغ عنه في الولايات المتحدة بعد نحو شهرين.

والاحد الماضي، اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل نحو 100 إصابة بمتحور ايريس في الضفة الغربية، مشيرة الى ان غالبيتها لاشخاص قادمين من الخارج.