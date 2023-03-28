متحولة جنسيا تقتل 6 بمدرسة ابتدائية في أمريكا

البوابه- وثقت كاميرات مراقبة مزروعة في عدة أماكن بمدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل جنوب الولايات المتحدة هجوما مسلحا نفذته شابة متحولة جنسيا، أسفر عن مصرع 3 أطفال و 3 بالغين.

وأظهر التسجيل المصور الشابة أودر هيل البالغة من العمر 28 عاما وهي تصل بسيارتها إلى المدرسة لتفتح النار على أحد الأبواب الجانبية، وتدخل عقب ذلك باحات المدرسة ثم تتنقل داخل أروقتها وهي تطلق النار مدة 14 دقيقة، قبل أن تعثر عليها الشرطة وهي في الطابق الثاني ليحدث اشتباك ناري بين الجانبين، أسفر في النهاية عن مقتل هيل.

وبين رئيس إدارة شرطة مترو ناشفيل جون دريك إن مطلقة النار كانت طالبة سابقة في ذات المدرسة وهي من المتحولين جنسيا.

لافتا إلى عدم وجود تاريخ إجرامي سابق لهيل، كما أن الشرطة لا تعلم إذا كانت تعاني من أي مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.

وقامت الشرطة المحلية بتفتيش منزل هيل، حيث عثرت على خرائط للمدرسة وأجهزة مراقبة، كما عثرت الشرطة على احداثيات موقع ثان، يرجح أن في كان في نيتها التوجه إليه وتنفيذ هجوم آخر.