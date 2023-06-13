متحولة جنسيا تكشف صدرها خلال حفل استقبال للمثليين في البيت الأبيض

كشفت ناشطة متحولة جنسيا صدرها في حديقة البيت الابيض بعد مصافحتها الرئيس الاميركي جو بايدن، الذي بدا غاية في السعادة اثناء استضافته احتفالا للمثليين في الحديقة الشهيرة.

وردا على الانتقادات الشديدة لما اقدمت عليه خلال الحفل الذي دعي اليه حشد كبير من المثليين، اكدت روز مونتويا (27 عاما) ان كشف الصدر امر قانوني، ويعني انني "اعيش حقيقتي".

ويظهر مقطع مصور المتحولة الشهيرة وهي تسحب الجزء العلوي من فستانها الى اسفل كاشفة عن صدرها قبل ان تغطي حلمتيها براحتيها اثناء كانت تقف امام شرفة ترومان في البيت الابيض، والتي تدلى منها علم المثليين.

وهذه المرة الثانية اليت يرفع فيها علم المثليين في البيت الابيض، حيث سبق وأن أضاء الرواق الجنوبي لمقر الرئيس الاميركي ألوان قوس قزح، بعد أن وقع في كانون الاول/ديسمبر الماضي قانون الحماية الفدرالية للزواج المثلي.

ونشرت مونتويا المقطع المصور الذي يظهرها كاشفة الصدر في حسابها على انستغرام. ويسمع صوت الشخص الذي كان يصورها وهو يقول "هف نحن عراة الصدور في البيت الابيض؟".

Transgender model removed her top in White House premises during Pride Month celebration. She had posted a video of her meeting Biden and Jill Biden and wrote, "I had the honor of attending White House Pride, the largest one in history."#RoseMontoya #joebiden pic.twitter.com/rqx1fCIdwL — Sagar Rath (@sagar_rath) June 13, 2023

وقبل كشف صدرها، كانت العارضة المولودة في ولاية ايداهو قد حظيت بفرصة لقاء الرئيس والسيدة الاولى جيل بايدن، واللذين كانا قد القيا كلمات امام المدعوين والحاضرين.

وفي مقطع اخر، تسمع المتحولة قائلة لبايدن وهي تصافحه "انه لشرف. حقوق المتحولين هي حقوق الانسان".

Nothing like a little bit of sunshine and ice cream to celebrate Pride at the White House!



To all the LGBTQI+ families who joined us today and are celebrating across the country: Know that you belong, you are beautiful — and you are loved. pic.twitter.com/pc4onKOP0V — Jill Biden (@FLOTUS) June 11, 2023

في خطابه، ارسل بايدن كلمات ترحيبية وتطمينات لأعضاء مجتمع المثليين، فيما وصفتهم جيل بانهم محبوبون وجميلون.

ودعا الرئيس الديمقراطي الى التصدي لما قال انها موجة مشاريع قوانين يحاول الحزب الجمهوري المحافظ تمريرها في الكونغرس وتستهدف المثليين.

وقال ان "علينا التصرف كأمة" من اجل صد تلك التشريعات التي وصفها بانها "معيبة"، و"تهاجم القيم الأساسية والحريات" في الولايات المتحدة.

ويعول بايدن على اصوات المثليين الذين دعموه في الانتخابات السابقة.

وسمعت اصواتهم تتعالى في الحفل الصاخب الاخير وهم يهتفون "اربع سنوا اخرى".