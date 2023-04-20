متحولون جنسيا يمطرون مشرعين اميركيين بملابسهم الداخلية (فيديو)

اظهر مقطع فيديو متحولين جنسيا وهم يمطرون بملابسهم الداخلية مشرعين من الحزب الجمهوري من على شرفات مجلس ولاية فلوريدا اثناء مناقشة المجلس مشروع قانون يجرم عمليات تغيير الجنس.

وكتب المتحولون الغاضبون عبارات "دعوا اعضائي التناسلية وشأنها" و"هذا ليس من شأنكم" على الملابس الداخلية التي سقطت فوق رؤوس المشرعين الذين بدا الاستياء في وجوههم من هذا التصرف.

ومن شأن مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون ان يجرم عمليات تغيير الجنس، ويسمح بنزع الولاية على الاطفال من الاباء الذين يدعمون الرعاية الصحية لأطفالهم المتحولين.

Today, Floridians with @wvswfl protested Republicans’ creepy obsession with people’s genitals and dumped underwear on their heads as they debated several anti-trans bills. One fell directly on the bill sponsor @RachelPlakon’s head 😂 pic.twitter.com/2DWmwPYCIc — Thomas Kennedy (@tomaskenn) April 18, 2023

وياتي المشروع في اطار جهود المشرعين في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون للحد من الامتيازات الممنوحة للمتحولين جنسيا.

وحاول الاعضاء الديمقراطيون دون جدوى تخفيف حدة مشروع القانون عبر سلسلة تعديلات واجهتها الغالبية الجمهورية بالرفض.

