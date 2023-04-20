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متحولون جنسيا يمطرون مشرعين اميركيين بملابسهم الداخلية (فيديو)

تاريخ النشر: 20 نيسان / أبريل 2023 - 08:52
متحولون جنسيا يمطرون مشرعين اميركيين بملابسهم الداخلية

اظهر مقطع فيديو متحولين جنسيا وهم يمطرون بملابسهم الداخلية مشرعين من الحزب الجمهوري من على شرفات مجلس ولاية فلوريدا اثناء مناقشة المجلس مشروع قانون يجرم عمليات تغيير الجنس.

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وكتب المتحولون الغاضبون عبارات "دعوا اعضائي التناسلية وشأنها" و"هذا ليس من شأنكم" على الملابس الداخلية التي سقطت فوق رؤوس المشرعين الذين بدا الاستياء في وجوههم من هذا التصرف.

ومن شأن مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون ان يجرم عمليات تغيير الجنس، ويسمح بنزع الولاية على الاطفال من الاباء الذين يدعمون الرعاية الصحية لأطفالهم المتحولين.

وياتي المشروع في اطار جهود المشرعين في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون للحد من الامتيازات الممنوحة للمتحولين جنسيا.

وحاول الاعضاء الديمقراطيون دون جدوى تخفيف حدة مشروع القانون عبر سلسلة تعديلات واجهتها الغالبية الجمهورية بالرفض.
 

كلمات دالة:فلوريدامتحولون جنسيا

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