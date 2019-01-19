متحول جنسياً في البرلمان الألماني (فيديو وصور)

انتخاب ماركوس غانسيرير، لعضوية برلمان بافاريا عن حزب "الخضر" عام 2013

سيعمل في البرلمان الألماني، لأول مرة في تاريخه، نائب أعلن صراحة وعلى الملأ بأنه متحول جنسيا.

وتم انتخاب ماركوس غانسيرير، لعضوية برلمان بافاريا عن حزب "الخضر" عام 2013، ولكنه قبل عدة أيام، وبعد بدء ولاتيه النيابية الثانية، صرح علنا، بأنه يعتبر نفسه امرأة. وقال البرلماني، إن اسمه أصبح، تيسا غانسيرير.

وفي أول مؤتمر صحفي لها (له)بصفتها الجديدة، طالبت تيسا، السلطات الألمانية على المستوى التشريعي بتبسيط التغيير بين الجنسين. وأشارت إلى أن ذلك اليوم، يتطلب هذا موافقة طبيبين.

وأضافت: "هذه ليست بدعة ولا مرض. ولكن في مجتمعنا، لا تزال التحولات تعتبر من المحرمات، ويتم استبعاد الناس من المجتمع عند إقدامهم على ذلك. لا يزال الأشخاص المتحولون جنسياً يتعرضون للتمييز ضدهم كل يوم".

في الشهر الماضي، وافق البوندستاغ( برلمان ألمانيا الاتحادي)، على مشروع قانون تم تمريره من قبل الحكومة الألمانية يسمح بتسجيل الجنس الثالث في دفاتر السجل المدني.

وقبل ألمانيا، اعترفت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بحقوق المتحولين جنسيا، واعتبرتهم رسميا بمثابة جنس ثالث.