متسللون روس يخترقون أجهزة 'راوتر' في 50 دولة

تم رصد اختراقات إلكترونية في أكثر من 50 دولة.

حذر مكتب التحقيقات الفدرالي من أن متسللين روسا اخترقوا مئات الآلاف من أجهزة توجيه البيانات عبر الإنترنت (راوتر) في المنازل والشركات.

وأضاف المكتب الجمعة أن هذه الخطوة تسمح للمخترقين بالحصول على معلومات المستخدمين أو وقف تدفق بيانات الإنترنت.

وجاء التحذير بعدما أصدرت محكمة الأربعاء أمرا سمح للمكتب بمصادرة موقع إلكتروني كان المتسللون يعتزمون استخدامه لإصدار تعليمات لأجهزة التوجيه.

وتم رصد اختراقات إلكترونية في أكثر من 50 دولة.

وحث المكتب حائزي أنواع كثيرة من أجهزة التوجيه على إغلاقها ثم فتحها وتحميل تحديثات من الشركات المصنعة لحماية أجهزتهم.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن المتسللين أعضاء في مجموعة تدعى "سوفاسي" تتبع الحكومة الروسية.