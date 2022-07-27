متطرفون يهود يدعون لإقتحام جماعي للمسجد الأقصى يوم غد الخميس

دعت منظمة يهودية متطرفة "للهيكل المزعوم"، اليوم الأربعاء، مناصريها للمشاركة في اقتحام جماعي لساحات المسجد الأقصى، في القدس المحتلة، يوم غد الخميس، إحياء لمولد حاخام يمني أسس أقدم مركز للتوراة في العاصمة صنعاء.

ودعت المنظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مناصريها للمشاركة في اقتحام الأقصى يوم غد خلال فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، وركزت على ضرورة المشاركة في الاقتحام الساعة ال1:30 ظهرا والذي سيرأسه الحاخام "باروخ كاهانا"، لإحياء والاحتفال بذكرى مولد حاخام يمني، والذي يعتبر من أبرز الحاخامات في اليمن نهاية القرن 19/20

ونفذ عشرات المستوطنين، أمس الثلاثاء، اقتحامات للمسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم".

اقتحامات واسعة

وتواصل جماعات الهيكل المزعوم إطلاق الدعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" المزعوم.

ونشرت جماعات الهيكل عبر مواقعها وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، دعوات للمستوطنين لتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة وأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى، في السابع من آب/أغسطس المقبل، بزعم أنه يتزامن مع ما يسمى بـ "ذكرى خراب الهيكل".

شد الرحال

وردا على تلك الاقتحامات والدعوات الاستفزازية، تتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف التواجد فيه، على مدار أيام الأسبوع.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد قدمت عدة اقتراحات ومخططات "خلال جلسة مع مسؤولين في حكومة الاحتلال" مطلع الاسبوع الجاري، لتوسيع باب المغاربة لزيادة أعداد المقتحمين للأقصى وساعات الاقتحامات، بأن يتم هدم التلة الترابية والجسر الخشبي في باب المغاربة، وبناء جسر آخر يتناسب مع أعداد المقتحمين، مشددة خلال الجلسة على ضرورة زيادة أعداد الاقتحامات خلال فترتي الاقتحام وعدم تحديدها بساعات معينة.