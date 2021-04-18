متظاهرون باكستانيون مناهضون لفرنسا يحتجزون عناصر أمن رهائن

أفادت الناطقة باسم حكومة إقليم بنجاب أن 12 شرطيا خطفوا ونقلوا إلى مسجد تديره حركة لبيك باكستان في لاهور، حيث تجمع المئات من أنصارهم.

احتجز أنصار حزب إسلامي متطرف في باكستان سبعة عناصر أمن كرهائن الأحد، وفق ما أفاد مسؤولون، بعد احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا مستمرة منذ أيام.

وقال الناطق باسم الشرطة في لاهور رانا عريف: ”يحتجز أعضاء حركة لبيك باكستان خمسة عناصر شرطة واثنين من عناصر قوة رينجرز (الخاصة) كرهائن“.

بدورها، أفادت الناطقة باسم حكومة إقليم بنجاب فردوس عشق أوان، أن 12 شرطيا خطفوا ونقلوا إلى مسجد تديره حركة لبيك باكستان في لاهور، حيث تجمع المئات من أنصارهم.

يأتي هذا التطور بعد أسبوع شهد احتجاجات عنيفة في باكستان، نظّمتها ”حركة لبيك باكستان“ التي أثار غضبها تأييد الحكومة الفرنسية بإعادة نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.

وحظرت السلطات الباكستانية ”حركة لبيك باكستان“، الثلاثاء، بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة التي أسفرت عن مقتل أربعة عناصر شرطة.

ونظّمت الحركة المتطرفة حملة تواصلت على مدى شهور؛ من أجل طرد السفير الفرنسي؛ احتجاجا على دفاع الرئيس إيمانويل ماكرون عن نشر الرسوم.

ونصحت السفارة الفرنسية في إسلام أباد، الخميس، رعاياها بمغادرة باكستان، في دعوة يبدو أنها لم تلق آذانا صاغية.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على تويتر السبت: ”أحض الحكومات الغربية التي لديها قوانين تحظر أي تعليق سلبي على المحرقة باستخدام المعايير ذاتها لمعاقبة أولئك الذين ينشرون رسائل الكراهية ضد المسلمين عبر الإساءة لنبينا“.