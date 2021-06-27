متظاهرون بلبنان يحاولون اقتحام منزل وزير الاقتصاد ببيروت

حاول متظاهرون لبنانيون، السبت، اقتحام منزل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة في العاصمة بيروت احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي، إلا أن القوى الأمنية منعتهم.

وقال شهود عيان، إن عشرات المتظاهرين تجمعوا أمام مدخل منزل الوزير في منطقة الأشرفية وحاولوا اقتحامه، إلا أن عناصر من فرقة مكافحة الشغب التابعة للقوات الأمنية اللبنانية منعتهم من ذلك.

وأضاف الشهود، أن المتظاهرين الذين رفع بعضهم الأعلام اللبنانية عبروا عن سخطهم إزاء استمرار الانهيار الاقتصادي في البلاد”، مطالبين “بمحاسبة المسؤولين عما وصلت إليه الأمور في لبنان”.

وفي سياق متصل، اقتحم محتجون لبنانيون باحة مقر مصرف لبنان المركزي في صيدا (جنوب)، وقاموا برشق المبنى بالحجارة، إلا أن القوى الأمنية تصدت لهم، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وأشار الشهود، إلى أن التدافع بين الجانبين أسفر عن إصابة أحد المتظاهرين.

وتأتي هذه التحركات في إطار تصاعد الاحتجاجات في لبنان منذ مطلع الأسبوع الجاري رفضا لتردي الأوضاع المعيشية جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وسجلت العملة المحلية انهيارا إضافيا في الأيام القليلة الماضية حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 17.500 ليرة بالسوق الموازية، في حين أن سعر الصرف الرسمي للدولار يبلغ 1515 ليرة.

ومنذ 10 أشهر تحول خلافات سياسية دون تأليف حكومة جديدة، تخلف حكومة تصرف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب التي استقالت عقب أيام قليلة من انفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 أغسطس / آب الماضي. (الأناضول)