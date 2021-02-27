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متظاهرو ذي قار العراقية يرفعون سقف مطالبهم

منشور 27 شباط / فبراير 2021 - 09:15
وأكد المتظاهرون أن سقف مطالبهم "لن يقف عند حد" وأن أبسط تلك المطالب الآن "هو إقالة مصطفى الكاظمي".
وأكد المتظاهرون أن سقف مطالبهم "لن يقف عند حد" وأن أبسط تلك المطالب الآن "هو إقالة مصطفى الكاظمي".

رفع متظاهرو ذي قار العراقية سقف مطالبهم وطالبوا بالتوسع باقالة المسؤولين الفاسدين وعلى رأسهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفق تعبيرهم .

البيان رقم 1

وفي بيانهم اليوم، اتهم المتظاهرون "السلطة" بالعودة "إلى أساليب القمع الدموية والوحشية ضد أبناء هذه المحافظة الباسلة، التي تمثل صوت العراق المدوي الصادح بالحق"، بحسب "السومرية نيوز".

وأكد المتظاهرون أن سقف مطالبهم "لن يقف عند حد" وأن أبسط تلك المطالب الآن "هو إقالة مصطفى الكاظمي".

ووصفوا قرار إقالة محافظ ذي قار الذي اتخذه الكاظمي مساء الجمعة بـ "أسلوب التخدير والتغييرات الشطرنجية".

واعتبر البيان أن "الكاظمي لا يقل تقصيرا وقمعا عن سلفه (عادل) عبد المهدي وصار رحيله مطلبا جماهيرا يمثل أبسط أشكال العزاء لعوائل الشهداء ودموع الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن في رحلة البحث عن الوطن".

لا عودة الى المنازل قبل اسقاط الكاظمي

وأكد المتظاهرون أنهم لن يعودا إلى منازلهم "إلا بعد رحيل الكاظمي الذي أغرق البلاد بالدماء والديون والوعود الكاذبة وجعل الوطن دمية بيد مستشاريه الذين لم يتعرض أحدهم لجوع أو عوز أو حتى رصاصة طائشة"، وفق قولهم.

وتجددت الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى المحافظة بالناصرية، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين وقوات الأمن.

و الجمعة، أعلنت مصادر أمنية في مدينة الناصرية مقتل 4 متظاهرين، وإصابة أكثر من 100 آخرين في الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.

وتسببت عقود من النزاعات والفساد وضعف الاستثمار في تدهور الخدمات العامة في العراق ونقص في الكهرباء والمياه.

وقاد الغضب الشعبي، في نهاية 2019، حيال الفساد والبطالة المستشرية إلى انتفاضة غير مسبوقة طبعتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 600 شخص وإصابة 30 ألفا في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي أعمال العنف الجديدة قبل أقل من أسبوعين من زيارة مقررة للبابا فرنسيس إلى العراق.


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