متظاهرون سودانيون يطردون شاحنة مساعدات إماراتية (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر قيام متظاهرين سودانيين، بطرد شاحنة مساعدات إماراتية من اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.

ويظهر في الفيديو متظاهرون يهتفون ضد الإمارات، ويطلبون من قائد الشاحنة التي تحمل لوحة إماراتية، مغادرة موقع الاعتصام.

وأكد ناشطون سودانيون رفضهم التدخل الإماراتي في ثورتهم، لا سيما مع تزايد الشائعات حول تبعية بعض قادة الجيش لأبو ظبي.

وكان أستاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون الأفريقية، بدر شافعي، قال في تصريح سابق لـ"عربي21"، إن "السعودية والإمارات، تسعيان إلى إبعاد السودان عن المحور القطري- التركي، وأن يكون نفوذهما هو الأقوى".

وبحسب شافعي، فإن الإمارات والسعودية ترغبان بأن "تكون السودان دولة علمانية، على الرغم من أن الشعب السوداني شعب محافظ، وأن يكون لهما قواعد عسكرية أو وجود على البحر الأحمر".