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متظاهرون غاضبون يرشقون موكب السفير القطري بالحجارة في غزة (فيديو)

متظاهرون غاضبون يرشقون موكب السفير القطري بالحجارة في غزة (فيديو)
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