متظاهرون يحاصرون اجتماعا لمحافظ بابل لإجباره على الاستقالة

المتظاهرون حاولوا اقتحام مبنى قائممقامية قضاء "المحاويل" حيث كان يعقد الاجتماع، لكن قوات الأمن المكلفة بحماية المحافظ، تمكنت من تأمين طريق خلفي لإخراجه، حيث تم على الفور "تهريب" المحافظ من المكان.

حاصر مئات المتظاهرين العراقيين السبت، اجتماعا لمحافظ بابل حسن منديل داخل مبنى قائممقامية قضاء "المحاويل"، لساعات، مطالبين إياه بالاستقالة.

وذكر شهود عيان أن المئات من المتظاهرين طوقوا مبنى قائممقامية القضاء (جنوب)، بعد وصول المحافظ منديل وعقده اجتماعا مع المسؤولين.

وأضاف الشهود، أن المتظاهرين حاولوا اقتحام المبنى، لكن قوات الأمن المكلفة بحماية المحافظ، تمكنت من تأمين طريق خلفي لإخراجه، حيث تم على الفور "تهريب" المحافظ من المكان، ولم يتم اقتحام المبنى بعد.

وتشهد محافظة بابل، منذ نحو أسبوع احتجاجات متواصلة مطالبة باستقالة منديل من منصبه، حيث يعتصم المئات أمام مبنى المحافظة، منذ الثلاثاء.

ويقول المحتجون المطالبون باستقالة منديل، إن "هناك مشاريع خدمية متوقفة في المحافظة، بسبب الفساد وسوء الإدارة"، ويتهمونه بالمسؤولية عن ذلك، حسب مراسل الأناضول.‎

وتولى منديل إدارة محافظة بابل في ديسمبر/كانون أول 2019، بعد الحكم على المحافظ السابق كرار العبادي بالسجن 7 سنوات، بتهمة تزوير شهادته العلمية.‎

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ أكتوبر/تشرين أول 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي، رغم وعود الحكومة بتحسين الأوضاع.‎

