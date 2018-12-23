متظاهرون يغلقون شارعا رئيسيا بالخرطوم والشرطة تتصدى لهم بقنابل الغاز

نيران أشعلها محتجون في عطبرة بالسودان

اطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع بعد إغلاق مئات المتظاهرين شارعا في قلب العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء الأحد، في استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية.

وتجمع المحتجون عقب مباراة لكرة القدم وهتفوا قائلين "الشعب يريد إسقاط النظام" و "حرية حرية" وسط تواجد كثيف لقوات الأمن.

وقال متحدث باسم تحالف معارض في السودان إن السلطات ألقت القبض على 14 من قادة التحالف يوم السبت في عدة مدن.

وقال صادق يوسف المتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني، وهو أحد تحالفين رئيسيين للمعارضة في البلاد، إن رئيس التحالف فاروق أبو عيسى (85 عاما) كان من بين من ألقي القبض عليهم بعد اجتماع للمعارضة في العاصمة السودانية الخرطوم.

وطالب يوسف بإطلاق سراح المعتقلين على الفور قائلا إن إلقاء القبض عليهم محاولة من جانب النظام لوقف التحركات في الشارع. وأضاف أن أبو عيسى حالته الصحية سيئة وجرى نقله إلى المستشفى بعد إلقاء القبض عليه.

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمسؤولين للحصول على تعليق.

جاءت الاعتقالات في اليوم الرابع من المظاهرات التي فجرها تدهور الأوضاع الاقتصادية في عدة مدن بأنحاء السودان. وعبر المحتجون عن غضبهم من الفساد ودعا البعض إلى إنهاء حكم الرئيس عمر البشير.

وقال شهود إن طلابا كانوا يحتجون يوم السبت في مدينة الرهد أضرموا النار في مكتب الحزب الحاكم ومبان رسمية أخرى وأغلقوا لفترة وجيزة الطريق الرئيسي المتجه إلى الخرطوم، الواقعة على بعد نحو 370 كيلومترا باتجاه الشمال الشرقي.

وقال الشهود إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وتجمع المحتجون في عدة أحياء في شرق الخرطوم وفي مدينة ود مدني.

وقال فيصل حسن إبراهيم مساعد البشير ونائب رئيس الحزب الحاكم إن الاحتجاجات كانت منسقة ومنظمة وإن اثنين ممن قتلوا في المظاهرات بمدينة القضارف هم من القوات المسلحة.

وأضاف أن القوات المسلحة السودانية تتولى الآن حراسة المواقع الاستراتيجية في أنحاء السودان.

وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص في الاحتجاجات هذا الأسبوع وفقا لمسؤولين وشهود، غير أن عدد الضحايا من الصعب تأكيده.

وتباطأت خدمات الإنترنت واتهم نشطاء الحكومة بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي لمنع المحتجين من التواصل. وحملت السلطات من وصفتهم "بالمندسين" مسؤولية الاحتجاجات.

وتولى البشير، أحد زعماء أفريقيا الأطول أجلا في المنصب، السلطة بعد انقلاب بدعم من الجيش وإسلاميين في عام 1989. واقترح نواب في البرلمان هذا الشهر تعديلا دستوريا لتمديد فترات الحكم المسموح بها، والتي كانت تستدعي تنحيه عن المنصب في 2020.

وأيد الاحتجاجات الصادق المهدي، وهو زعيم حزب الأمة المعارض الذي عاد إلى السودان الأسبوع الماضي من منفى طوعي استمر عاما، قائلا إنها يجب أن تستمر لأن الناس يعانون من انهيار الخدمات.