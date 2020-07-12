متظاهرون يقتحمون مبنى لتوزيع الكهرباء شرقي بغداد احتجاجا على انقطاع التيار

اقتحم مئات المتظاهرين الغاضبين، الأحد، مبنى توزيع الطاقة الكهربائية شرقي بغداد، احتجاجاً على زيادة ساعات قطع التيار بالتزامن مع بلوغ درجات الحرارة 45 مئوية، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود إن مئات المتظاهرين اقتحموا مبنى توزيع الطاقة الكهربائية في حي الأمين شرقي بغداد، احتجاجاً على زيادة ساعات انقطاع التيار، وهددوا العاملين والمسؤولين بمنعهم من الدخول إلى المبنى في حال استمرارهم في قطع التيار الكهربائي.

وأضاف الشهود أن قوات الأمن المكلفة بحماية المبنى لم تتدخل لمنع المتظاهرين من اقتحامه.

من جهته، قال بكر الجميلي أحد المتظاهرين للأناضول، إن "حي الأمين والأحياء الأخرى شرقي بغداد، تعاني من انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي، مع ارتفاع درجات الحرارة".

وأشار إلى أن "هناك مرضى وكبار في السن ومصابين بفيروس كورونا، وجميعهم بحاجة إلى التيار الكهربائي في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة".

وأوضح الجميلي أن "هناك انتقائية في عملية توزيع التيار الكهربائي على مناطق العاصمة".

وقررت الحكومة العراقية الشهر الماضي تخويل وزير المالية علي علاوي، صلاحية التفاوض والتوقيع على قروض مالية تصل إلى أكثر من مليار يورو لتمويل مشاريع الطاقة الكهربائية في البلاد.

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة الكهرباء، 13500 ميجاوات، ويخطط العراق لإضافة 3500 ميجاوات خلال العام الحالي عبر إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة.

وتزداد معاناة العراقيين، وخاصة آلاف النازحين في الصيف، بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية والانقطاعات المتكررة.

