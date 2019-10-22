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متظاهرو لبنان يطالبون بالحماية من "زعران" حزب الله

منشور 22 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 08:00
فيديوهات توثق لحظة تعرض المحتجين لعمليات الاعتداء، وتظهر أن المعتدين كانوا من أنصار الرئيس "بري".
فيديوهات توثق لحظة تعرض المحتجين لعمليات الاعتداء، وتظهر أن المعتدين كانوا من أنصار الرئيس "بري".

طالب المتظاهرون اللبنانيون، بالحماية بعد نزول أنصار "حزب الله" اللبناني، و" حركة أمل" إلى ساحات التظاهر.

وتداول ناشطون لبنانييون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر "مجموعة موتوسيكلات تحمل إعلام "حزب الله" و"حركة أمل"، توجهت من الشياح، الضاحية الجنوبية، وتجول في الشوارع، ووصلت الى جسر الرينغ في بيروت.

وكانت مصادر محلية، قد ذكرت في وقت سابق، أن عناصر من حركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب "نبيه بري" اعتدت على المتظاهرين في مدينة صور، جنوب لبنان، لافتين إلى أن عمليات الاعتداء تمت أمام عناصر الجيش اللبناني الذين رفضوا التدخل لحماية المتظاهرين من ما وصفوه بـ"زعرنة" عناصر الحركة.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بوقت سابق، فيديوهات توثق لحظة تعرض المحتجين لعمليات الاعتداء، وتظهر أن المعتدين كانوا من أنصار الرئيس "بري".

وأكد الناشطون أن العناصر المعتدية كانت تشارك طيلة المظاهرة وكانت تهتف ضد حزب الله وحركة أمل، قبل أن يهاجموا المتظاهرين بعنف، مطالبين بتوفير حماية للمظاهرات في ظل تواطؤ واضح من الجيش والمخابرات مع العناصر التي تعترض التظاهرات وتواجههم بعنف، في إشارة إلى حزب الله وحركة أمل.

ياتي ذلك، في وقت تستمر فيه المظاهرات الحاشدة في لبنان، التي تطالب برحيل كامل للسلطة الحالية في البلاد، وكان رئيس الحكومة اللبنانية "سعد الحريري" قد حاول اليوم الاثنين، تهدئة الشارع عبر ورقة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة اللبنانية صباح اليوم الاثنين، أثناء اجتماعها في قصر بعبدا.


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