متظاهرو لبنان يطالبون بالحماية من "زعران" حزب الله

طالب المتظاهرون اللبنانيون، بالحماية بعد نزول أنصار "حزب الله" اللبناني، و" حركة أمل" إلى ساحات التظاهر.

وتداول ناشطون لبنانييون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر "مجموعة موتوسيكلات تحمل إعلام "حزب الله" و"حركة أمل"، توجهت من الشياح، الضاحية الجنوبية، وتجول في الشوارع، ووصلت الى جسر الرينغ في بيروت.

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مليشيات حزب الله تتجه إلى ساحات بتواجد المتظاهرين العرب الأحرار في وسط بيروت عاصمة لبنان.



اسمع كلامهم احكم على سوقية مناصري نصرالله اسمع ماذا يقولون " #*^*".، هذه ثقافة زعران مليشيات حزب الله وحركة أمل الملسحة.

:#لبنان_ينتفض #امجد_طه #LebanonProtests pic.twitter.com/brFjBnoHNT — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) October 21, 2019

وكانت مصادر محلية، قد ذكرت في وقت سابق، أن عناصر من حركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب "نبيه بري" اعتدت على المتظاهرين في مدينة صور، جنوب لبنان، لافتين إلى أن عمليات الاعتداء تمت أمام عناصر الجيش اللبناني الذين رفضوا التدخل لحماية المتظاهرين من ما وصفوه بـ"زعرنة" عناصر الحركة.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بوقت سابق، فيديوهات توثق لحظة تعرض المحتجين لعمليات الاعتداء، وتظهر أن المعتدين كانوا من أنصار الرئيس "بري".

وأكد الناشطون أن العناصر المعتدية كانت تشارك طيلة المظاهرة وكانت تهتف ضد حزب الله وحركة أمل، قبل أن يهاجموا المتظاهرين بعنف، مطالبين بتوفير حماية للمظاهرات في ظل تواطؤ واضح من الجيش والمخابرات مع العناصر التي تعترض التظاهرات وتواجههم بعنف، في إشارة إلى حزب الله وحركة أمل.

نجح الجيش في رد الهجوم الأول على المتظاهرين في وسط بيروت.. ناشطين أرسلوا هذه الصور#لبنان_ينتفض#كلن_يعني_كلن pic.twitter.com/vVxnq3Fkge — Omar Harkous (@oharkous) October 21, 2019

ياتي ذلك، في وقت تستمر فيه المظاهرات الحاشدة في لبنان، التي تطالب برحيل كامل للسلطة الحالية في البلاد، وكان رئيس الحكومة اللبنانية "سعد الحريري" قد حاول اليوم الاثنين، تهدئة الشارع عبر ورقة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة اللبنانية صباح اليوم الاثنين، أثناء اجتماعها في قصر بعبدا.