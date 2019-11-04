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متظاهر يجازف بحياته لانقاذ زميله من حافة الجسر (فيديو)

منشور 04 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 09:25
الفيديو يظهر متظاهرا عراقيا وهو ينقذ أحد الجرحى على جسر الجمهورية
الفيديو يظهر متظاهرا عراقيا وهو ينقذ أحد الجرحى على جسر الجمهورية

جازف متظاهر عراقي بحياته لينقذ زميله المتظاهر المصاب على حافة الجسر، في مشهد فريد قد تشاهده فقط في الأفلام العالمية.

ويظهر الفيديو متظاهرا عراقيا من فريق الإنقاذ الذين يتواجدون في ساحة التحرير، وهو يُنقذ أحد جرحى الخط الأمامي للمتظاهرين على جسر الجمهورية، بعد أن أصيب بنيران قوات مكافحة الشغب

وربط المنقذ زميله الجريح على ظهره بالحبال، وتمكن من السير به من منتصف الجسر المطل على نهر دجلة وصولا إلى البر، حيث تم تسليمه للمعالجين.

 

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