متقاعدو الجيش يقتحمون البرلمان اللبناني

اقتحم متقاعدو الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الساحات المحيطة بمجلس النواب اللبناني، حيث وصلو الى مدخل البرلمان، وبدأو في اعتصام اعتراضاً على الموازنة الحكومية للعام 2022

وحاولت قوات الامن دون وصول زملاءهم السابقين الى مناطق متقدمة من البرلمان مما ادى الى تشابك بالايدي وصل الى حد اطلاق الغاز المسيل للدموع وجرت عمليات تعزيز للقوات المسلحة في محاولة لـ في ضبط المحتجين ومنع دخولهم إلى حرم المجلس

وناشد العسكريون المتقاعدون قائد الجيش، العماد جوزيف عون، النزول إلى الأرض والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تحقيقها ويرى المحتجون ان الميزانية فيها انتقاصاً من حقوقهم.

وانتقد اللبنانيون الإشتباكات بين العسكريين المتقاعدين و"زملائهم" في الخدمة، معتبرين أنه مشهد "معيب"، وانضم إليهم عدد من النواب الذين خرجوا من الجلسة للتعبير عن تضامنهم وتأييدهم لمطالب العسكريين

وفي وقت اللاحق، تمكن الجيش اللبناني، من إخلاء كامل ساحة النجمة من المحتجين، وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد عاد الهدوء إلى ساحة النجمة، في حين ينتظر العسكريون المتقاعدون ما ستؤول اليه المفاوضات التي يجريها الوفد الذي دخل ممثلا عنهم إلى المجلس النيابي للتشاور في المطالب واقرارها وكيفية الحصول عليها والالتزام في تطبيقها.