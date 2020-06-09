متهمان بمساعدة كارلوس غصن على الهرب من اليابان يتحديان دعوى تسليمهما

قال محامون يدافعون عن جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية وولده، تطالب اليابان بتسليمهما لمساعدتهما كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان على الهروب من البلاد، إن السلطات الأمريكية ارتكبت خطأ بالقبض عليهما للمساعدة في جريمة عدم المثول للتحقيق بعد الإفراج بكفالة.

وقال المحامون إن هذه الجريمة غير موجودة في اليابان.

وطالب محامو مايكل تيلور وولده بيتر تيلور في التماس قدم إلى قاض اتحادي في بوسطن بإلغاء مذكرات صدرت الشهر الماضي لاعتقالهما أو الإفراج عنهما بكفالة إلى حين البت في دعوى تسليمهما.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على تيلور وولده في مايو أيار بطلب من اليابان لاتهامها بتهريب غصن خارج اليابان في صندوق بعد الإفراج عنه بكفالة في انتظار محاكمته في اتهامات بالتحايل.

ودفع المحامون يوم الاثنين بأن رفض المثول للتحقيق بعد الإفراج بكفالة أو مساعدة شخص على هذا الرفض لا يمثلان جريمة في اليابان.

وقال محامو الدفاع إن مايكل تيلور، وهو جندي سابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي أسس شركة أمن خاصة، وولده لا يشكلان خطرا يستدعي احتجازهما.

ولم ترد وزارة العدل الأمريكية ولا السفارة اليابانية في واشنطن على طلبات التعليق. (رويترز)