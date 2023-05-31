متوسط الاعمار في السعودية اقل من 30 عاما

كشفت احصاءات رسمية نشرت الاربعاء، عن ان متوسط اعمار السكان في السعودية بلغ 29 عاما خلال العام 2022.

واظهرت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن متوسط أعمار إجمالي السكان البالغ عددهم 32.2 مليونا، هو 29 عاما فقط.

ووفق البيانات التي تغطي العام 2022، فقد بلغت نسبة من تقل اعمارهم عن 30 عاما نحو 63 في المئة من مجمل العدد الكلي للسكان، علما ان متوسط عمر السعوديين هو 25 عامًا، ما يجعل المملكة تتميز بتركيبتها السكانية الشابة.

ومن مجمل السكان، بلغ عدد السعوديين 18.8 مليون نسمة يمثلون ما نسبته 58.4 في المئة، بينما بلغت نسبة الذكور 61 في المئة وبواقع 19.7 مليون نسمة، والاناث 12.5 مليونا وبما نسبته 39 في المئة.

وبلغت نسبة تقل أعمارهم عن 30 عامًا 63 في المئة من إجمالي عدد السعوديين.

ووصل عدد المساكن في المملكة أكثر من 8 ملايين مسكن، تشكِّل الشقق نسبة 51 في المئة منها.





ليش عددنا جالس ينقص مايزيد؟ غريب صدق عدد سكان السعودية هذا هو من عرفته وعدد السكان نقص ليش؟ هل متوسط اعمارنا منخفض لهذي الدرجة مقارنة بعدد المواليد؟ https://t.co/FoPd5sXaEI — أُونوري (@ririonori) May 31, 2023

واستحوذت الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية على ما نسبته 68 في المئة من السكان. وجاءت العاصمة كاكبر المدن تعدادا، تلتها جدة ثم مكة والمدينة المنورة والدمام على التوالي.

وبحسب نتائج التعداد، فقد بلغ عدد الأسر السعودية 4.2 ملايين أسرة، بمتوسط 4.8 أفراد للواحدة منها.

ووصلت نسبة الذكور إلى 50.2 في المئة مقارنة ب 49.8 في المئة للإناث، وهي نسبة متقاربة جدا.

فيما يهبط الحجم بالنسبة للأسرة غير السعودية الى 2.7 فردا، وبلغت نسبة الذكور إلى 76% من إجمالي غير المواطنين.

وقد نما عدد السكان من 24 مليون نسمة عام 2010 إلى 32.2 مليونا العام الماضي، وبمتوسط معدل نمو سنوي هو 2.5 في المائة.

وارتفع عدد السعوديين من 14 إلى 18.8 مليون نسمة، بزيادة 4.8 ملايين نسمة، فيما زاد عدد غير السعوديين الى 13.4 مليونا من 9.9 ملايين، وبواقع 3.5 ملايين نسمة.



