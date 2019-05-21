متى علمت اللاجئة السعودية رهف القنون اننا في شهر رمضان؟

عادت الفتاة السعودية الهاربة من اسرتها رهف محمد القنون الى الاضواء لترد على من ينتقدها بعدم ارتداء الحجاب ونحن في شهر رمضان الفضيل

وسخرت اللاجئة السعودية من الانتقادات وقالت في مقطع مصور على السناب شات ""توني أدري أنه رمضان".

وظهرا رهف القنون مؤخرا في صورة على حسابها في موقع تويتر مرتدية ملابس سوداء يظهر فيها جزء من صدرها ودون حجاب.

وكانت رهف في بداية قضيتها قد ظهرت ايضا من دون حجاب كما لبست ملابس تظهر جزء كبير من ساقيها من دون ان يلتفت النقاد الى ذلك فيما ركزوا على طلباتها ولجوءها فقط

ورهف محمد القنون فتاة سعودية أثارت قضيتها مؤخرا جدلا واسعا شمل صداه حدود العالم، وذلك بعد تمكنها من الفرار من المملكة العربية السعودية إلى تايلاند، ثم حصولها على اللجوء في كندا وانتقالها للعيش هناك.