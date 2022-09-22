مثلي الماني لـسفير قطر: اما ان تعترفو بنا او تتركو كرة القدم

خاطب المثلي الالماني داريون ميندين، سفير قطر في برلين عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، خلال مؤتمر لحقوق الإنسان في فرانكفورت، بألمانيا ، استضافه الاتحاد الألماني لكرة القدم، مطالبا اياه بمنح المثليين ما وصفه بـ حقوقهم

وقال الرجل المثلي الالماني في المؤتمر وامام السفير القطري : "أنا رجل وأحب الرجال، أرجوك لا تنصدم، أنا أمارس الجنس مع رجال آخرين"، وقال ميندين: "يرجى التعود على ذلك، أو البقاء بعيدا عن كرة القدم، لأن أهم قاعدة في هذه الرياضة، هي أن كرة قدم للجميع".

ودعا الدوحة الى إلغاء عقوبات بلاده المتعلقة بالهوية الجنسية، بما في ذلك عقوبة الإعدام، وهي القوانين السارية في دولة قطر التي تتبع الشريعة الاسلامية وتعتبر المثلية لواط محرم

واعلنت قطر عن عدم ممانعتها استقبال المثليين في مسابقة كاس العالم 2022 التي تستضيفها في نوفمبر المقبل الا انها رفضت الترويج لهم ولاعلامهم ودعمهم