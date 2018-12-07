مجتهد: رفع مستوى المرابطة بالحرس الملكي السعودي

المغرد مجتهد لم يشر إلى أسباب رفع مستوى الحراسة

كشف حساب المغرد "مجتهد" المعروف بنشره أخبارا وتسريبات عن الأوضاع الحقوقية والسياسة الداخلية، عن ما قال إنها تشديد في مستويات الحراسة في جهاز الحرس الملكي السعودي دون معرفة الأسباب.



ونشر مجتهد تغريدة في حسابه على تويتر قال فيها: "رفع مستوى المرابطة في الحرس الملكي للحد الأقصى منذ منتصف الليل، وتكتم شديد على السبب، وحتى كبار الضباط لا يعرفون".

وكان مجتهد نشر قبل يومين ما قال إنها "معلومات خطيرة عن وضع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتغييرات التي طرأت على الأمراء".



وقال في تغريدات له إن "ابن سلمان متضايق جدا من تسريب معلومات حساسة في الديوان للأمير أحمد (عمّه)، والشك يدور حاليا حول عدة أشخاص".