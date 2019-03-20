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مجتهد: محمد ابن سلمان هو من روّج لشائعة تقليص صلاحياته

مجتهد: محمد ابن سلمان هو من روّج لشائعة تقليص صلاحياته
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