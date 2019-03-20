مجتهد: محمد ابن سلمان هو من روّج لشائعة تقليص صلاحياته

"مجتهد" قال إن ابن سلمان يسعى إلى إعادة كسب ثقة الغرب به

قال الحساب الشهير "مجتهد"، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هو من يقف خلف شائعات تحدثت عن تقليص صلاحياته، من قبل والده، الملك سلمان.

وفي تعليقه على تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، رجحت فيه صحة تلك الأنباء، قال "مجتهد": "خبر الغارديان عن تجريد ابن سلمان من صلاحياته، هو جزء من حملة ينفذها ابن سلمان، واستغفل فيها الصحيفة مرتين، لإقناع العالم أن دوره في السلطة محدودا".

وتابع "مجتهد"، أن "الهدف هو أن يعيد نشاط العلاقات مع الدول المهمة في العالم، التي لا تريد التعامل مع بلد يقودها شخص متهم بجريمة دولية".

وأضاف "مجتهد": "خطة ابن سلمان أن يعود دفء العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية مع كل الدول المتحفظة عليه، بحجة أن والده هو الذي يدير الوضع، وأنه بعيد عن القيادة، إلى أن يمكن تطبيع الوضع معه، وقبوله في المشهد كما حصل مع القذافي بعد اتهامه بحادثة لوكربي".