مجددا.. قصف روسي مكثف تجاه البنى التحتية في أوكرانيا

يواصل الجيش الروسي، ضرباته الصاروخية المكثفة، تجاه البنى التحتية الحيوية، في أوكرانيا، حيث تعرضت اليوم الاربعاء، مدن وبلدات من بينها "كراماتورسك و ميكولايف و زابوريجيا ودونيتسك".، لأكثر من 90 هجوما عبر راجمات الصواريخ.

وأفاد ضابط روسي، بأن قوات بلاده، ألحقت خسائر فادحة بمرتزقة بولنديين، قبل أيام قليلة في مقاطعة خاركوف.

وأشار إلى أن ألف مقاتل بولندي كانوا يتقدمون برفقة العربات المدرعة، وأنه تم تصفية المئات منهم، وإفشال محاولة اختراق "خاركوف" .

وبين نائب قائد فصيلة مدفعية يحمل علامة النداء "لينا"، أن راجمة صواريخ "بي إم 27" ألحقت أضرارا كبيرة بالعدو.

بالمقابل قالت وسائل اعلام، إن القوات الأوكرانية، ردت على الهجمات الروسية، بشن 33 غارة من قبل سلاح الجو الأوكراني، استهدفت 26 موقعا روسيا، و7 مواقع لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

وأشارت "قناة العربية" إلى أن سلاح الجو الأوكراني، أسقط 10 طائرات بدون طيار من طراز "Orlan-10" و "Shahed-136" و "Kub، وكذلك مروحية مقاتلة.

وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أوضح أمس الثلاثاء، أن الهجمات التي تشنها قواته، تجاه البنى التحتية في أوكرانيا، تهدف بشكل رئيسي لإلحاق أكبر ضرر بالقوات الأوكرانية، والحد من قدراتها.