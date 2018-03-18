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مجدلاني: الوطني سيعيد النظر في البرنامج السياسي الفلسطيني

مجدلاني: الوطني سيعيد النظر في البرنامج السياسي الفلسطيني
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