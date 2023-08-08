مجزرة تهز مصر.. رجل يذبح زوجته وبناته الأربعة بوحشية

في حادثة مروعة هزت منطقة الهرم في مدينة الجيزة المصرية، نفذ رجل أفرج عنه مؤخراً من سجون البلاد، جريمة قتل بشعة أودت بحياة زوجته وبناته الأربعة.

وفي تفاصيل الحادث المروع، أظهرت التقارير أن الجريمة وقعت في شقة بمنطقة كفر غطاطي بمدينة الهرم، حيث قام المتهم، المعروف باسم "مولى"، بوحشية ذبح زوجته وأربع من بناته، مما تسبب في حالة من الهلع والذعر بين سكان الحي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بسرعة من الوصول إلى مكان الحادث وضبط المتهم، الذي تم الإفراج عنه من السجن مؤخراً، حيث عثرت على جثث الضحايا وسط منظر مروع من الدماء.

وقد تم نقل أربع فتيات إلى أحد المستشفيات في حالة حرجة، وهم يصارعون الموت جراء الإصابات الخطيرة.

قامت السلطات الأمنية بفتح تحقيق فوري في الجريمة، بالتعاون مع النيابة العامة، حيث انتقل فريق من النيابة مصحوباً بخبراء الأدلة الجنائية إلى مكان الحادث للقيام بالتحقيقات وجمع الأدلة، حيث تم رفع عينات من آثار الدماء وأخذ صور لمسرح الجريمة لمزيد من التحقيق.

تتواصل جهود الشرطة في التحقيق والتحري لتحديد دوافع المتهم وراء ارتكاب هذه الجريمة البشعة. وقد انتابت الشارع المصري حالة من الصدمة والغضب الشديدين، مع مطالبات بتطبيق أقصى عقوبات القانون على الجاني ليكون عبرة للجميع ولتحقيق العدالة لأرواح الضحايا.

تبقى هذه المجزرة الرهيبة تذكيراً مؤلماً بأهمية مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بإفراج السجناء، وضرورة توفير الدعم والمساعدة للأفراد الذين قد يواجهون صعوبات نفسية أو اجتماعية بعد الخروج من السجون، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث المأساوية في المستقبل.

