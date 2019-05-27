مجزرة جديدة لطيران النظام في ادلب حصيلتها 17 قتيلا بينهم 5 اطفال 

قتل 17 مدنيا على الأقل بينهم خمسة أطفال الاثنين في غارات جوية لقوات النظام السوري استهدفت محافظة إدلب، حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن تسعة من القتلى سقطوا في مدينة اريحا وحدها في ريف إدلب الجنوبي. وقال في هذا الصدد أن "تسعة مدنيين استشهدوا بينهم ثلاثة أطفال ومواطن جراء مجزرة نفذتها طائرات النظام باستهدافها مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي".

وكان قصف الطيران السوري أوقع 12 قتيلا مدنيا الأحد في المناطق نفسها، حسب المرصد السوري.

وأفاد مراسل فرانس برس في أريحا أن عناصر من الخوذ البيضاء كانوا يبحثون عن أحياء تحت أنقاض منزل هدمه القصف الجوي السوري.

واستعان المسعفون من الخوذ البيضاء بمدنيين واستخدموا جرافة لسحب طفل كان عالقا تحت أنقاض منزل.

وحسب المرصد فإن أكثر من 250 مدنيا بينهم نحو خمسين طفلا قتلوا في موجة العنف الاخيرة التي ضربت هذه المنطقة منذ نهاية نيسان/ابريل الماضي.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتتواجد مع فصائل إسلامية في أجزاء من محافظات مجاورة. وتخضع المنطقة لاتفاق روسي-تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل، لم يتم استكمال تطبيقه.

وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في أيلول/سبتمبر. ونشرت تركيا العديد من نقاط المراقبة لرصد تطبيق الاتفاق. إلا أن قوات النظام صعّدت منذ شباط/فبراير وتيرة قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية اليها لاحقاً.

وتتهم دمشق أنقرة الداعمة للفصائل بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق، إلا أن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اتهم ليل الثلاثاء الماضي النظام السوري بتهديد اتفاق وقف اطلاق النار.

ودفع القصف والمعارك منذ نهاية نيسان/أبريل نحو 200 ألف شخص إلى النزوح، بينما طالت الغارات 20 مرفقاً طبياً، لا يزال 19 منها خارج الخدمة، بحسب الأمم المتحدة.

