مجزرة جديدة .. 10 شهداء من عائلة واحدة في غزة

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم السادس من العدوان مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى.



واستشهد 10 فلسطينيين على الأقل في قصف نفذته طائرات الاحتلال على منزل عائلة أبو حطب في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة واصيب نحو عشرين اخرين.



ونجا رضيع فلسطيني من الموت في الغارة التي ادت لاستشهاد العشرة بينهم ثمانية اطفال فيما تحاول طواقم الدفاع المدني البحث عن ناجين وشهداء تحت انقاض المنزل وعدد من المنازل التي تدمرت أو تضررت في مخيم الشاطئ.



وعرف من بين الشهداء علاء ابو حطب (5 أعوام)، وبلال علاء ابو حطب (10 اعوام)، ويوسف علاء ابو حطب (11 عاما)، وياسمين محمد حسان (31 عاما)، وعبد الرحمن محمد الحديدي (8 أعوام)، وصهيب محمد الحديدي (14 عاما)، ومها محمد الحديدي ( 34 عاما).



شرق جباليا



واستشهد أربعة فلسطينيين في قصف اسرائيلي متواصل على المناطق الشرقية لقطاع غزة.



واستهدفت الطائرات الاسرائيلية عدة منازل في تلة قليبو شرق مخيم جباليا ما ادى لاستشهاد اربعة مواطنين واصابة عدد اخر وتدمير ثلاثة منازل ومسجد وروضة أطفال.



ووجد رجال الاسعاف صعوبة بالغة في انتشال الشهداء في ظل القصف العنيف من قبل مدفعية وطائرات الاحتلال والشهداء هم الشقيقان يوسف حاتم المنسي واحمد حاتم المنسي وأحمد صباح.



قصف منازل



واعادت طائرات الاحتلال قصف منزل عائلة عيسى بمخيم البريح وقصف منزل عائلة المقادمة بنفس المخيم اضافة الى قصف منزل بشارع اليرموك بمدينة غزة وبرج الروضة بحي تل الهوا غرب مدينة غزة وعائلة الشوبكي بغزة ايضا.



وقصفت طائرات الاحتلال مجمع أنصار الحكومي مجددا بعد قصفه الليل الماضي.



وحسب اخر احصائية لوزارة الصحة فان 139 فلسطينيا استشهدوا منذ بداية العدوان بينهم 39 طفلا و 22 سيدة.



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