مجزرة في كاليفورنيا.. 6 قتلى وإصابات إثر إطلاق نار داخل حانة (فيديو)

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية مجزرة حينما هز إطلاق نار مروع حانة تعرف بـ "كوكز كورنر" في ترابوكو كانيون بمقاطعة أورانج.

وأسفر هذا الهجوم الذي وصف بالوحشي عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

وأعلنت إدارة شرطة مقاطعة أورانج أن منفذ هذا الهجوم الرهيب كان من بين الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث المروع.

وفي بيان قصير أصدرته، أكدت الشرطة أن ستة من الناجين نُقلوا على الفور إلى المستشفيات، حيث أظهروا آثار إصابات ناتجة عن إطلاق النار العنيف

وقالت الشرطة المحلية إن "إطلاق نار وقع على ضابط متورط خلال الحادث"، وأضافت أنه لم يصب أي من العناصر"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

At least 5 people are dead and 6 people wounded in Orange County, California at Cook’s Corner biker bar. Police say the shooter is a retired police officer, who began shooting after a domestic dispute 🙏🏾 pic.twitter.com/SnDwH57vYq — Slauson Girl 📸⚡️✍🏾 (@slausongirlnews) August 24, 2023

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث الرهيب وقع خلال سهرة في الحانة المذكورة، التي تعتبر مكانًا شهيرًا بين رواد دراجات النارية في جنوب كاليفورنيا.

تم توثيق الفوضى والرعب الذين عمَّ الحانة من خلال مقاطع فيديو جوية، حيث ظهرت سيارات الشرطة وسيارات الإطفاء وهي تتوافد بكثافة إلى مكان الحادث.

تمثل هذه الجريمة البشعة فصلاً جديدًا من فصول العنف وإطلاق النار الذي يستمر في ترويع المجتمع الأمريكي.

وتبقى الأسباب وراء هذا الهجوم والدوافع والتفاصيل الدقيقة للحادث موضوعًا للتحقيق الجاري من قبل السلطات المعنية.