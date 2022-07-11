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مجلس الأمن.. طارئة بشأن نقل المساعدات لسوريا

منشور 11 تمّوز / يوليو 2022 - 02:25
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق من الإثنين، جلسة مشاورات طارئة بشأن تفويض آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر “باب الهوى” على الحدود مع تركيا.

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وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لوكالة “الأناضول” التركية، إنه تم إدخال بعض التعديلات على مشروع القرار الإيرلندي النرويجي المشترك الخاص بتمديد التفويض الأممي لمدة عام، والتي استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” ضد تمريره الجمعة.

ولم توضح المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها مضمون التعديلات، وأضافت أنه “من غير المعروف ما إذا كانت هذه التعديلات ستلبّي المطالب الروسية أم لا”.

وكان التفويض السابق قد انتهى العمل به في 10 يوليو/تموز الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده، الجمعة، بسبب “فيتو” روسي، وتشترط روسيا لتمرير القرار أن يكون التمديد لمدة 6 أشهر فقط.

ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وتعليقاً على المسألة، قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: “عملنا طوال عطلة نهاية الأسبوع مع أعضاء مجلس الأمن للتوصل إلى حلّ وسط”.

وأضافت غرينفيلد على تويتر: “تلتزم الولايات المتحدة بتقديم المساعدة للسوريين في إدلب، وسنواصل القتال من أجل استمرار التفويض العابر للحدود”.

كلمات دالة:مجلس الأمن الدوليمجلس الامنسوريا

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