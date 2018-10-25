مجلس الأمن يستمع الجمعة لتقرير دي ميستورا حول سوريا

سيبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا يوم الجمعة، أعضاء مجلس الأمن الدولي بنتائج مباحثات أجراها في وقت سابق من هذا الأسبوع مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم.

وقال، فيودور سترجيجوفسكي، السكرتير الصحفي للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة:" سيتم عقد جلسة الإحاطة الإعلامية للسيد دي ميستورا يوم الجمعة في الساعة التاسعة صباحا."

وأوضح الدبلوماسي الروسي، أن الإحاطة الإعلامية في مجلس الأمن ستكون على شكل اجتماع مفتوح مع أعضاء المجلس.

وفي وقت سابق، أعلن ستيفان دي ميستورا، في ختام زيارته إلى سوريا، أنه أجرى مفاوضات مكثفة مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم الأربعاء في دمشق، حول تشكيل اللجنة الدستورية وقوامها، وذكر أنه سيبلغ السكرتير العام للأمم المتحدة بنتائج هذه المباحثات.