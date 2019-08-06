مجلس الأمن يعلن دعمه لدعوة سلامة إلى "هدنة عيد" في ليبيا

أعلن مجلس الأمن الدولي، الإثنين، دعمه التام لدعوة أطلقها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، غسان سلامة، من أجل التوصل إلى هدنة بمناسبة عيد الأضحى، الذي يحل الأسبوع المقبل.

ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، واللواء متقاعد، خليفة حفتر.

وشدد المجلس، في بيان، على ضرورة “التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، والعودة العاجلة إلى عملية سياسية بوساطة الأمم المتحدة”.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق.

وقال المجلس إنه يدعم بشكل تام دعوة سلامة، في 29 يوليو/ تموز الماضي، إلى إعلان هدنة بين الطرفين، بمناسبة عيد الأضحى، على أن تكون مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الطرفين، تشمل تبادل الأسرى ورفات القتلى.

وأضاف أن “السلام والاستقرار الدائمين لن يتحققا في ليبيا، بما في ذلك إنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة، إلا من خلال حل سياسي”.

وشدد على “أهمية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية”.

وإضافة إلى الهدنة، دعا سلامة إلى عقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بالأزمة الليبية، وتنفيذ الوقف الكامل لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، على أن يتبع هذا الاجتماع آخر يضم الأطراف والأشخاص المؤثرين داخل لبيبا، بغية وقف القتال واستئناف العملية السياسية.

وتخضع ليبيا، منذ مارس/آذار 2011، لعقوبات أقرها مجلس الأمن بموجب قراره رقم 1970، الذي طلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة منع بيع أو توريد أسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ليبيا. (الأناضول)