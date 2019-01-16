مجلس الأمن يقر نشر مراقبين دوليين في مدينة الحديدة

مجلس الأمن يقر بالإجماع نشر مراقبين دوليين في مدينة الحديدة

اقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع نشر مراقبين دوليين في مدينة الحديدة اليمنية لضمان وقف إطلاق النار وفق مقترح بريطاني

وبموجب القرار، يتولى 75 مراقبا دوليا وقف إطلاق النار في الحديدة لمدة 6 أشهر.

وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، إن البعثة التي سيتم تشكيلها ستقوم بمراقبة وقف إطلاق النار في اليمن والإشراف على انسحاب القوات المتحاربة.

وصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا، ويسمح القرار بنشر 75 مراقبا في عدة مناطق باليمن.

وسيتم إرسال المراقبين غير المسلحين إلى مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون ومينائها، إضافة إلى ميناء #الصليف ورأس عيسى لفترة أولية هي ستة أشهر.