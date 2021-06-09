مجلس الأمن يوصي بالتمديد لغوتيريش لولاية ثانية

أعلن مجلس الأمن الدولي موافقته على تولي أنطونيو غوتيريش الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية تمتد حتى عام 2026.

المجلس، وفي جلسة مغلقة له، أوصى بإجماع أعضائه، الهيئة الأساسية في عملية التعيين، بالتمديد لغوتيريش، وفق ما أعلنه السفير الاستوني سفين يورغنسون الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس، ولم يلق غوتيريش، الذي يتولى الأمانة العامة للمنظمة منذ يناير 2017، منافسة من أي مرشح آخر على الولاية الثانية، إذ رفضت عشرة ترشيحات فردية لعدم حصولها على دعم أي من الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة. وسيكون أمامه انتظار التأكيد الرسمي من جانب الجمعية العامة قريبا، وهو أمر شبه مؤكد.