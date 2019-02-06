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مجلس الامن يأسف لقرار إسرائيل إنهاء عمل المراقبين الدوليين في الخليل

مجلس الامن يأسف لقرار إسرائيل إنهاء عمل المراقبين الدوليين في الخليل
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