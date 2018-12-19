مجلس الامن يناقس انفاق حزب الله ونتنياهو يتهم اليونيفيل بالتقصر

"منذ انتهاء حرب لبنان الثانية كان لدى حزب الله 15 ألف صاروخ في لبنان

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم من أن عدد الصواريخ بحوزة حزب الله اللبناني ارتفع منذ انتهاء حرب 2006، متهما قوة حفظ السلام الأممية "اليونيفيل" بتجاهل الأمر وذلك بالتزامن مع جلسة لمجلس الامن لمناقشة انفاق حزب الله

وكشف نتنياهو، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم أمام وسائل الإعلام الأجنبية قبيل عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة ببحث "الأنفاق الهجومية لحزب الله" عند حدود إسرائيل، عن تقديره لحجم ترسانة حزب الله الصاروخية، قائلا: "منذ انتهاء حرب لبنان الثانية كان لدى حزب الله 15 ألف صاروخ في لبنان، معظمها في الجنوب، اليوم لديه 110 آلاف صاروخ، لم تصدر اليونيفيل تقريرا واحدا عنها".

كما ذكر نتنياهو أن حزب الله لا يملك الآن إلا بضعة عشرات من الصواريخ دقيقة التوجه، مشيرا إلى أن الحزب أغلق ثلاثة مواقع تحت الأرض خاصة بإنتاج هذه الصواريخ قرب مطار بيروت، بعد إعلان نتنياهو عن اكتشافها من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع: "إنهم يحاولون فتح مواقع جديدة. لكن من خلال هذه الإجراءات نحرمهم من امتلاك أسلحة دقيقة التوجه".

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو وصورا قال إنها توضح مسار النفق الأخير، الذي أعلن عن اكتشافه الأحد الماضي، مضيفا أن النفق حفر من قرية رامية جنوب لبنان وامتد عدة أمتار داخل إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه رصد عدة عمليات غير اعتيادية أدت للاشتباه بالمكان، وهي حرق شجرة في شهر أيار من عام 2016، ونقل صخور غير اعتيادي، وتدشين طرق جديدة غير طبيعية في المنطقة.