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مجلس الامن يناقس انفاق حزب الله ونتنياهو يتهم اليونيفيل بالتقصر

مجلس الامن يناقس انفاق حزب الله ونتنياهو يتهم اليونيفيل بالتقصر
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