مجلس الامن يندد بغارة مركز اللاجئين بليبيا ويدعو لوقف عاجل للنار

دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا في بيان حظي بدعم الولايات المتحدة ويندد بالغارة الجوية التي استهدفت مركز ايواء اللاجئين قرب طرابلس الثلاثاء.

وأورد البيان الذي تمت مناقشته خلال اجتماع الأربعاء لكن واشنطن أرجأت تبنيه من دون سبب واضح أن “اعضاء مجلس الأمن يشددون على ضرورة أن يسارع جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد ويلتزموا وقفا لإطلاق النار”.

وكانت الأمم المتحدة أدانت، أمس الخميس، بأشد العبارات القصف الجوي ضد مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين، شرق طرابلس، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 50 لاجئا ومهاجرا، منهم نساء وأطفال، وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين بجروح بالغة.

