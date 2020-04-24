"الدفاع اللبناني" يوصي بتمديد إجراءات العزل لأسبوعين

من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارها بهذا الشأن خلال جلسة الجمعة.

أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الحكومة الجمعة بتمديد إجراءات العزل لمواجهة كورونا لمدة أسبوعين حتى العاشر من مايو أيار مع البدء في تخفيف القيود تدريجيا في الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة القرار خلال جلسة الجمعة.

وخلال فترة العزل العام أمر لبنان بإغلاق معظم الشركات ومطار بيروت وفرض حظر تجول ليليا.

وكانت وزارة الصحة العامة بلبنان أعلنت، في تقريرها اليومي الجمعة، تسجيل 8 حالات كورونا جديدة بالفيروس التاجي، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 696 حالة.

والشهر الماضي، قررت السلطات فرض حظر التجوال الكامل في البلاد 10 ساعات، لمواجهة تفشي كورونا.

