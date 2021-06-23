مجلس السيادة السوداني ينفي وجود خلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع

دعا مجلس السيادة السودانيين الى "عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية".

قال القادة العسكريون في الحكومة الانتقالية في السودان، اليوم الأربعاء، إن قواتهم متحدة في الدفاع عن البلاد، وإن الشائعات عن وجود خلافات في هذا الشأن زائفة، وذلك في بيان مشترك نادر للجيش، وقوات الدعم السريع.

وقال البيان المشترك:“القوات المسلحة، والدعم السريع، على قلب رجل واحد للمحافظة على أمن الوطن والمواطنين، ووحدة التراب، وهما بالمرصاد للعدو الذي يسعى إلى تفكيك السودان وشرذمته“.

وشدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في البيان على“عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية، مؤكدًا على انسجامها وتماسكها وعملها لأجل هدف واحد“.

وكان رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك قد دعا الثلاثاء، إلى قيام جيش وطني موحد في محاولة لحماية فترة الانتقال السياسي الهشة وسط توتر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضاف "التشظي العسكري وداخل المؤسسة العسكرية امر مقلق جدا".