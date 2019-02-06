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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون مؤيد لإسرائيل ويوبخ ترامب

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون مؤيد لإسرائيل ويوبخ ترامب
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