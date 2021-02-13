مجلس الشيوخ يبرئ ترامب

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب خلال محاكمته داخل الكونغرس، اليوم السبت، إثر اتهامه بالتحريض في أحداث اقتحام محتجين لمبنى الكونغرس الشهر الماضي.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الانباء التي اشارت إلى أن قرار إدانة الرئيس الأمريكي السابق الذي يتبناه الديمقراطيين لم يحصل على التأييد الكافي من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، خلال جلسة التصويت التي عقدت لمحاكمة ترامب واستصدار قرار بعزله رغم ترك منصبه، وهو الأمر الذي يصفه فريق الدفاع عن اترامب بـ "الانتقام السياسي" ويقولون إنه "غير الدستوري".



قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية إن تصويت مجلس الشيوخ برأ الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال التصويت الذي كانت نتيجته 57 صوتا تؤيد إجراءات العزل، مقابل 43 صوت ترفض تلك الإجراءات.

لم يحقق النصاب

وتتطلب إدانة ترامب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الـ 100، وهو ما لم يتم تحقيقه، وتقول الشبكة الأمريكية، إن ترامب حصل على البراءة لأن قرار إدانته لم يحقق النصاب المطلوب.

Sen. Chuck Schumer: "The failure to convict Donald Trump will live as a vote of infamy in the history of the United States Senate." https://t.co/0q5f3YeYjE pic.twitter.com/m5eY3w1fLC — The Hill (@thehill) February 13, 2021

وفي وقت سابق، اليوم السبت، قالت وكالة "رويترز" إنها علمت أن زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أبلغ زملائه أنه سيصوت لتبرئة ترامب.

وقال ماكونيل لزملائه، عبر رسائل بريدية، إنه لا يستطيع التصويت لإدانة ترامب، مشيرا إلى "اعتقاده بأن ن مجلس الشيوخ ليس لديه اختصاص للنظر في القضية.

Sen. Chuck Schumer: "The failure to convict Donald Trump will live as a vote of infamy in the history of the United States Senate." https://t.co/0q5f3YeYjE pic.twitter.com/m5eY3w1fLC — The Hill (@thehill) February 13, 2021

يتبنى الديمقراطيين، أنصار الرئيس الحالي جو بايدن، لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، إثر اتهامه بالتحريض على اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتعد هذه أول إجراءات محاكمة لعزل رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، بينما يقول فريق الدفاع عنه أن مساءلته "غير دستورية" كونه لم يعد رئيسا، مؤكدين أنها تحمل دوافع "انتقام سياسي" من الرئيس السابق.