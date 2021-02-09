مجلس الشيوخ يحاكم ترامب

تنطلق محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء بعد حوالي ثلاثة أسابيع من انتهاء ولايته. ويتهم ترامب بتحريض أنصاره على تنفيذ هجوم 6 يناير/كانون الثاني على مقر الكونغرس في اقتحام غير مسبوق لهذه المؤسسة الدستورية، عرض الديمقراطية لهزة عنيفة هي الأولى من نوعها. وقتل في العملية خمسة أشخاص بينهم شرطي.

بماذا يتهم دونالد ترامب؟

يعتبر الديمقراطيون في وثيقة، تلخص حججهم، أن ترامب أنشأ في خطاب 6 يناير/ كانون الثاني "برميل بارود، وأشعل عود ثقاب، ثم سعى بعد ذلك إلى الاستفادة شخصيا من الفوضى التي أعقبت ذلك". وسيعود الديمقراطيون مطولا على الأحداث التي هزت الديمقراطية الأمريكية في جلسات النقاش.

ويمكن للمدعين الديمقراطيين أن يطلبوا حضور شهود، ولا سيما أفراد الشرطة. لكن ليس من المؤكد أن أعضاء مجلس الشيوخ، الذين سيتعين عليهم التحقق من دستورية المحاكمة الثلاثاء (المدة، والجداول الزمنية، وجلسات الاستماع ...)، أن يقبلوا بذلك. وكان ترامب بدوره رفض المثول أمام المجلس للإدلاء بشهادته.

ما هي فرص إدانة ترامب؟

تبدو فرص إدانة ترامب من قبل مجلس الشيوخ ضئيلة، لأن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الخمسين سيجدون صعوبة في إقناع 17 جمهوريا، للحصول على أغلبية من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المطلوبة.

ولا توجد مؤشرات من الجمهوريين تفيد أن هذا المعسكر السياسي، الذي يمثل المحافظين في المشهد السياسي الأمريكي، مستعدون للتخلي عن ترامب. ففي تصويت مجلس النواب في 13 يناير/ كانون الثاني على لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق، صوت 10 فقط من بين 211 نائبا جمهوريا لصالحها.

Let's drop this bad framing which says GOP senators must choose whether to be "loyal" to Trump or not. Their choice is actually between being loyal to Trump and being faithful to their oath to defend the Constitution. Sorry: It can't be both. New piece:https://t.co/NPxyaT2Cdi — Greg Sargent (@ThePlumLineGS) February 9, 2021

وفي 26 يناير/ كانون الثاني، أثناء تأدية أعضاء مجلس الشيوخ اليمين للعمل كمحلفين، طعن 45 جمهوريا من أصل 50 في شرعية محاكمة ترامب.

إن شعبية هذا الأخير وسط القواعد الانتخابية للحزب الجمهوري، لا تسمح لمسؤوليه بالمخاطرة التي قد تعرضهم للخسارة في الاستحقاقات المقبلة. لقد وضعوا في اعتبارهم انتخابات التجديد النصفي للمجلس في 2022. والتصويت مع الديمقراطيين وضد ترامب قد يكلفهم مقاعدهم.

محاكمة للتاريخ؟

مع هذه المحاكمة الثانية، يكون ترامب أول رئيس أمريكي استهدف بإجراء من هذا القبيل. ويتهم الرئيس السابق هذه المرة بـ"التحريض على التمرد" لدوره في الهجوم على مبنى الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني. وهو أول رئيس أمريكي يحاكم بعد انتهاء فترة ولايته.

وأطلق الديمقراطيون في مجلس النواب إجراءات الإقالة بحقه في 13 يناير/ كانون الثاني ، قبل أسبوع واحد فقط من مغادرته للبيت الأبيض وتنصيب جو بايدن. وسيكون توقيت هذه المحاكمة في قلب نقاشات مجلس الشيوخ أيضا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي محاكمته الأولى، اتُهم ترامب بالضغط على أوكرانيا للإساءة لخصمه في السباق الرئاسي جو بايدن. وبعد ثلاثة أسابيع، تمت تبرئته، بشكل غير مفاجئ، من قبل مجلس شيوخ كان يسيطر عليه الجمهوريون.

جلسات يومية ماعدا مساء الجمعة والسبت

ستقام جلسات يومية في فترة بعد الظهر باستثناء مساء الجمعة والسبت، لكي يتمكن أحد محامي دونالد ترامب من احترام عطلة السبت اليهودية.

وستبدأ الجلسات في كل يوم بحلف يمين وبدعوة إلى الهدوء. ويطلب من أعضاء مجلس الشيوخ لزوم الصمت "تحت طائلة دخول السجن".

مناقشة شرعية المحاكمة الثلاثاء

يكرس يوم الثلاثاء لنقاش قانوني، فمحامو دونالد ترامب يعتبرون أنه لا يمكن محاكمته في إطار إجراءات عزل، لأنه غادر السلطة. إلا أن الديمقراطيين يؤكدون أن هذا الإجراء استخدم لمحاكمة وزير سابق.

وستتاح ساعتان لكل طرف لتقديم حججه، وسيصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد ذلك للقول إن كانوا يريدون أن تستمر المحاكمة. وبما أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ من غير المرجح أن تتوقف المحاكمة.

عرض الحجج الأربعاء

اعتبارا من ظهر الأربعاء (الساعة 17,00 ت غ) سيكون أمام كل من الادعاء والدفاع 16 ساعة موزعة على يومين كحد أقصى لعرض حججهما.

وتفيد وسائل الإعلام الأمريكية أن الأعضاء الديمقراطيين بزعامة جيمي راسكين، سينشرون مقاطع مصورة لكي يذكروا بعنف الهجوم على الكابيتول فضلا عن الخطاب الناري للرئيس قبل لحظات من ذلك.

وقال ترامب يومها أمام مناصريه، اجتمعوا في واشنطن احتجاجا على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية: "لن تستعيدوا بلدنا إذا كنتم ضعفاء. يجب أن تظهروا قوتكم".

وقد يلجأ محاموه إلى عرض خطابات عنيفة أيضا لمسؤولين ديمقراطيين والتشديد على أن حرية التعبير تحمي تصريحات كهذه.

مداخلات أعضاء المجلس الإثنين

سيكون أمام أعضاء مجلس الشيوخ أربع ساعات الإثنين لطرح الأسئلة كتابيا على الطرفين.

وسيتولى الادعاء والدفاع الكلام لمدة ساعة لكل منهما لطلب استدعاء شهود أو أدلة إضافية أو الاحتجاج عليها. وسيعود لأعضاء المجلس البت في ذلك خلال تصويت بالغالبية البسيطة.

وتبقى نتيجة هذا التصويت مفتوحة على احتمالات عدة حتى لو أن الجمهوريين والديمقراطيين ولأسباب مختلفة، يفضلون التقدم بسرعة في المحاكمة، ما قد يحملهم إلى الدفع باتجاه التخلي عن طرح عناصر جديدة.

ساعتان لكل من الادعاء والدفاع قبل الحكم

وفي حال اتفاق الأعضاء على الانتقال إلى المرحلة الأخيرة للمحاكمة، سيكون أمام الادعاء ساعتان لتقديم مرافعته فيما سيتاح الوقت نفسه للدفاع للرد عليه.

وقد ينسحب عندها أعضاء مجلس الشيوخ لفترة لإجراء مداولات ومن ثم الانتقال إلى الحكم.

وبموجب الدستور، ينبغي الحصول على تأييد ثلثي أعضاء المجلس أي 67 سناتورا لإدانة دونالد ترامب.

وفي حال أدين ينبغي على أعضاء المجلس التصويت مجددا، لتجريده من أهلية الترشح للانتخابات، ويتطلب في هذه الحالة توفر أغلبية بسيطة.

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