مجلس الشيوخ يفشل في إبطال نقض ترامب لقرار انهاء دعم السعودية في حرب اليمن

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس في إبطال حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد قرار ينهي الدعم العسكري الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن، في انتصار لسياسة البيت الأبيض القائمة على مواصلة دعم المملكة.

وصوت المجلس بأغلبية 53 صوتا مقابل 45 لصالح القرار، ليخفق في حشد أغلبية الثلثين اللازمة لإبطال حق النقض برغم انضمام بضعة أعضاء جمهوريين من رفاق ترامب إلى الديمقراطيين في دعم ما يعرف بمشروع قانون صلاحيات الحرب.

كان هذا ثاني فيتو يستخدمه ترامب خلال رئاسته وأخفق المشرعون في إبطالهما.

كان صدور القرار في وقت سابق هذا العام أول مرة يقر فيها مجلسا النواب والشيوخ بالكونجرس بندا في قانون صلاحيات الحرب يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في عمليات دون موافقة الكونجرس.

وقال مؤيدو القرار إنهم يريدون استعادة سلطات الكونجرس الدستورية في إعلان الحرب، وتوجيه رسالة قوية إلى التحالف بقيادة السعودية في اليمن بشأن الخسائر المدنية الهائلة للحرب الأهلية المستمرة منذ نحو أربع سنوات.

وأسفرت الحرب في اليمن، التي يخوضها التحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وتسببت كذلك فيما تصفها الأمم المتحدة بالأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم إذ تقف البلاد على شفا المجاعة.

ويشعر كثير من أعضاء الكونجرس بالغضب أيضا إزاء سجل حقوق الإنسان في السعودية، وهو ما عززه مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا العام الماضي.

