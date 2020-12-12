مجلس الشيوخ يمرر مشروع ميزانية لمدة أسبوع لتفادي إغلاق الحكومة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة على مشرع قانون ميزانية لمدة أسبوع واحد، بما يمنع إغلاق الحكومة بساعات قبل منتصف الليل (0500 بتوقيت غرينتش)، وهو الموعد النهائي على انتهاء أجل التمويل الحالي.

ومرر أعضاء المجلس مشروع القانون بتصويت صوتي، ما يمدد التمويل حتى منتصف ليل يوم الجمعة المقبل، بما يمنح البيت الأبيض والكونغرس مزيدا من الوقت للعمل على إطار أوسع لإجراءات الإنفاق.

وقد تم تمرير مشروع القانون بالفعل في مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقيع عليه مساء الجمعة.

ولا يزال المشرعون في حاجة إلى الموافقة على حزمة ضخمة، تشمل موازنة العام المالي 2021، ويبقي عمل وكالات الحكومة مستمرا حتى أيلول/سبتمبر من العام المقبل.

كما يأملون أن يتم استخدام الحزمة كوسيلة لجولة أخرى من حزمة تحفيز لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث كانت المفاوضات بشأنها قد توقفت لأشهر.

كان آخر إغلاق للحكومة قد حدث في كانون أول/ديسمبر عام 2018 لمدة 35 يوما، وهي أطول فترة إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما رفض ترامب التوقيع على ميزانية لم تتضمن أموالا لبناء جدار عازل على الحدود الأمريكية مع المكسيك. (د ب أ)